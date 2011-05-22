Соцсети - главный онлайн-тренд для российских рекламистов

Агентство PR Technologies в преддверии 6-й ежегодной конференции «Интернет: Измени Сознание», продюсируемой агентством, провело опрос директоров и специалистов по маркетингу из 50 компаний, входящих в список 100 крупнейших российских онлайн рекламодателей. Целью опроса было выявление актуальных тенденций на рынке интернет-рекламы (см. полные результаты в ppt). По оценке 62% респондентов, главным трендом Рунета остаются социальные сети — это очевидное следствие популярности этого типа интернет-сервисов. Среди специфически рекламных трендов наиболее интересуют сложные интегрированные кампании (46,5%). От них не сильно отстали таргетинг (43,4%) и связь кампаний с продажами, в т.ч. через CPA-модель (с оплатой размещений по действиям пользователя).

«Копи-пейст не работает» (телероликов в онлайн)

Среди других интересных наблюдений — двойственное отношение к видео-рекламе: с одной стороны, она получает существенную долю бюджетов, с другой — менее «сомнительным» форматом является только мобильная реклама. Важный совет — не использовать видеоролики, подготовленные для телевидения, в онлайне они работают очень редко.

Дырявая воронка продаж

Главная сложность работы с онлайн-рекламой — несовершенство способов оценки эффективности кампаний (вероятно, как результат высокой неоднородности новой среды), а затем — трудности в определении цифровой стратегии и созданием креативных решений. Обратная сторона этих проблем — понимание причин неудач: 43% респондентов считают, что опасность таит недостаточно понимание того, как потребители проходят маршрут от первого контакта до покупки (или другого желаемого взаимодействия). Однако 34,3% считают, что недостаточна хороша может быть сама рекламная идея, не способная вовлечь потребителя.

Идеи дорого

Традиционно для российского рынка, онлайн-реклама страдает от дисбаланса в бюджетах: у трети (32,3%) опрошенных расходы размещение составляют 90% бюджета, а на производство остается лишь десятая часть. Отношение 80:20 у 25,8%, 70:30 у 29%. Четверть опрошенных считают, что в 2011 доля затрат на производство в digital будет расти. Причем креатив все чаще покупается отдельно: уже 35,3% покупают идеи отдельно от «всего остального», 16,1% отдельно инвестируют в «отдельное» стратегическое планирование.

Результаты проведенного опроса будут использованы при планировании контентной части программы конференции «Интернет: Измени Сознание»: «Это уже абсолютно „культовое“ событие на digital-рекламном рынке. В этом году мы особенно активно работаем над усилением его контентной части. Результаты исследования позволили нам узнать, что по-настоящему волнует рекламодателей, ведь именно они сегодня „задают темп“», — комментирует Глеб Сахрай, генеральный директор компаний PR Technologies и 4Experience.