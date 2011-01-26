Подарки Mastercard

Платежная система Mastercard проводит с 15 декабра по 8 марта акцию «Сезон подарков», которую считает для себя традиционной. Пользователи могут зарегистрировать на сайте www.gift.mastercard.ru, какие подарки хотели бы получить, чтобы затем посылать эти списки друзьям из соцсетей. Можно также участвовать в конкурсе историй, связанных с подарками, а главное — регистрировать чеки (подтверждающие оплату товаров и услуг по картам Mastercard), чтобы получить возможность выиграть приз. Который, собственно, обозначает исполнение желаний — для этого Mastercard дает 300 тысяч рублей каждые две недели.

Добавление желаемого подарка в список сделана без затей, а автоматически генерируемые варианты не отличаются остроумием. Сервис не идет ни в какое сравнение с популярными специализированными сайтами для ведения списков желаемых подарков.

Можно предположить, что основным спросом на сайте пользуется сервис регистрации чеков для участия в розыгрыше призов. Однако авторы проекта сделали и социальный механизм для привлечения друзей к голосованию за историю.

Впрочем, как обычно бывает в творческих конкурсах, рассчитанных на самую широкую аудиторию, истории в лидерах голосования оказываются довольно незатейливые.

Илья Рябый, Глава представительства MasterCard в России: «Мы с удовольствием берем на себя часть забот людей по подготовке к праздникам и хотим, чтобы ненужные и нежеланные подарки остались в прошлом. Акция „Сезон подарков“ помогает исполнять заветные желания друзей и близких, отмеченные в Списках Желаний. А что может сравниться с радостью человека, который угадал с подарком и подарил именно то, что нужно!»