Мужской словарь Dove

Агентство Grape создало для концерна Unilever умный проект «Мужской словарь от Dove Men». Марка Dove, вероятно, ассоциируется с женской аудиторией, поэтому задача вывода мужского продукта на рынок решается за счет создания «полезного, интересного и стильного ресурса для мужчин». Этот ресурс — словарь, где даются краткие определения различных мужских слов — от «заначки» до «Эммануэли». К проекту привлечены уместные знаменитости — актеры «Квартета И», бывший главный редактор журнала «Men’s Health» Яблоков, авторы подкаста «Сиськи-письки» Махарадзе и Картаев, главный шоумен Рунета Андрей Бочаров и человек-мем Анатолий Вассерман.

В выборе слов из каталога можно отфильтровать их по автору, и приглашенными авторами написано подавляющее большинство самых популярных статей словаря. Определения колеблются от вполне серьезных «Вассерман: Цинизм — Красивая поза для пытающихся встать вне общества» до шуток на пустом месте «Бочаров: Зебра — Полосатая, реже клетчатая, лошадь, выведенная путем спаривания обычного коня с шахматным».

Все слова можно комментировать, оценивать и делиться ими в соцсети, причем у каждой из кнопок соцсетей виден счетчик — сколько раз ей воспользовались. Можно и добавить свое слово, причем к этому призывает девиз проекта: «Пополнить мужской словарь — задача, достойная истинного джентльмена». Проект расположен прямо на домене бренда dovemen.ru и к 23 февраля там появились видеоролики со словами «Квартета И».