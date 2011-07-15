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Magnum - главное удовольствие

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Magnum - главное удовольствие

Мороженое Magnum (бренд корпорации Unilever) выпустило вирусную веб-игру Pleasure Hunt , где игроку нужно управлять девушкой, в поисках максимального удовольствия (мороженого Magnum) бегущей по различным веб-сайтам и собирающей по пути шоколадные конфеты. Очарование игры в том, что она не просто бежит по этим сайтам, а взаимодействует с ними, — залазит на кнопочки, меняет платья, взяв их с витрины, угоняет дельтаплан. Вылазит в плеер Youtube, убегает от охранника, едет на лифте по сайту некоего отеля — и так далее.

Конечно, это все не настоящие сайты, а их макеты, встроенные в игру, но все равно получается эффектно и увлекательно — игроку все время любопытно, по каким сайтам она еще пробежит (только постфактум становится понятно, что эти сайты были не просто так, а символизировали различные типы удовольствий), и какие анимации там заложили авторы игры. В конце девушка добирается до мороженого, а игроку показывают набранные очки (время и собранные конфеты все время показаны на счетчике в правом верхнем углу во время игры) и предлагают поделиться результатами с друзьями в социальных сетях.

15.07.2011

женщины, Unilever, продукты питания, Magnum

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