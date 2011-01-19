Валентинки Milka на улицах
До дня всех влюбленных осталось чуть меньше месяца, а шоколад Milka уже ведет кампанию, приуроченную к этому празднику. Новый вид конфет этого бренда называется I Love Milka, где вместо слова Love нарисовано красное сердечко. Сердечко стало главным символом кампании к дню Святого Валентина со слоганом «Нежный способ выразить чувства». Посетителям сайта milkamagic.ru предлагают написать свое признание в любви на один из рекламных постеров, размещенных на улицах российских городов.
Сначала нужно выбрать город на карте, затем адрес в городе, затем написать свое обращение, и только потом — зарегистрироваться и звать друзей из социальных сетей проголосовать за этот постер. На сайте можно смотреть галерею уже созданных постеров или их рейтинг в виде таблички.
Можно и просто послать обращение в виде электронной открытки в том же дизайне. Сайт рекламируется, например, такими вот баннерами на Mail.ru:
|Субъективная оценка редакции MediaRevolution
|Нам понравилось
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Сайт сначала вовлекает, а уже потом просит регистрироваться. Приятно, что есть привязка к конкретным адресам — значит, обращение может быть буквально адресным. В целом проект без особенного креатива, но простой, понятный и рабочий.
|Что нужно, чтобы нам понравилось еще больше
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Любопытно было бы вставлять обращения не только на уличные постеры, но и в баннеры.
|Нам не понравилось
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Просто текст в брендированном шаблоне выглядит скучновато — эту часть можно было бы сделать интереснее.