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Валентинки Milka на улицах

До дня всех влюбленных осталось чуть меньше месяца, а шоколад Milka уже ведет кампанию, приуроченную к этому празднику. Новый вид конфет этого бренда называется I Love Milka, где вместо слова Love нарисовано красное сердечко. Сердечко стало главным символом кампании к дню Святого Валентина со слоганом «Нежный способ выразить чувства». Посетителям сайта milkamagic.ru предлагают написать свое признание в любви на один из рекламных постеров, размещенных на улицах российских городов.

Сначала нужно выбрать город на карте, затем адрес в городе, затем написать свое обращение, и только потом — зарегистрироваться и звать друзей из социальных сетей проголосовать за этот постер. На сайте можно смотреть галерею уже созданных постеров или их рейтинг в виде таблички.

Можно и просто послать обращение в виде электронной открытки в том же дизайне. Сайт рекламируется, например, такими вот баннерами на Mail.ru:

Субъективная оценка редакции MediaRevolution
Нам понравилось

Сайт сначала вовлекает, а уже потом просит регистрироваться. Приятно, что есть привязка к конкретным адресам — значит, обращение может быть буквально адресным. В целом проект без особенного креатива, но простой, понятный и рабочий.
Что нужно, чтобы нам понравилось еще больше

Любопытно было бы вставлять обращения не только на уличные постеры, но и в баннеры.
Нам не понравилось

Просто текст в брендированном шаблоне выглядит скучновато — эту часть можно было бы сделать интереснее.
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19.01.2011

наружка, ТНП - FMCG, Kraft Foods, продукты питания, праздники, Milka, шоколад, День Святого Валентина

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