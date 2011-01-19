Валентинки Milka на улицах

До дня всех влюбленных осталось чуть меньше месяца, а шоколад Milka уже ведет кампанию, приуроченную к этому празднику. Новый вид конфет этого бренда называется I Love Milka, где вместо слова Love нарисовано красное сердечко. Сердечко стало главным символом кампании к дню Святого Валентина со слоганом «Нежный способ выразить чувства». Посетителям сайта milkamagic.ru предлагают написать свое признание в любви на один из рекламных постеров, размещенных на улицах российских городов.

Сначала нужно выбрать город на карте, затем адрес в городе, затем написать свое обращение, и только потом — зарегистрироваться и звать друзей из социальных сетей проголосовать за этот постер. На сайте можно смотреть галерею уже созданных постеров или их рейтинг в виде таблички.

Можно и просто послать обращение в виде электронной открытки в том же дизайне. Сайт рекламируется, например, такими вот баннерами на Mail.ru: