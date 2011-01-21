Прогноз Magna Global до 2016

Компания Magna Global выпустила прогноз развития американского рекламного рынка на 2011 год. Они ожидают роста оборотов на 3,1%, если вычесть влияние Олимпиады и выборов. Рынок, который с оборотами $173 млрд останется ниже уровня 2003 года, оказывается ограничен тяжелым положением прессы, которая слабеет с каждым кварталом и упадет в этом году на 2.9%. Зато цифровые и вещательные медиа растут, особенно новые направления. Например, мобильная реклама — на 60,1%, онлайн-видео — на 26,8%. Баннеры вырастут на 11,6%, а поисковая реклама на 11,1%.

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Эти цифры очень похожи на выводы аналитиков Дойче Банка, которые опросили 31 медиа-баера, в управлении которых находятся бюджеты в 5 миллиардов. У них получилось, что в 2011 интернет-бюджеты выростут на 11%: как на контекст, так и на медийку. И такие темпы роста продолжатся минимум до 2015 года. А мобильная реклама в этом году удвоится и достигнет миллиардных оборотов. Правда, из статьи издания MediaPost, приводящего эти цифры, непонятно — об американском или мировом рынке идет речь. Судя по совпадению цифр, об американском.

Мировой прогноз Magna

Ранее Magna Global выпустила прогноз на 2011 и до 2016 года для мирового рынка рекламы — они ожидали рост на 5,4% (меньше, чем 6,9% в 2010 году — однако, обе цифры оказались увеличены примерно на пол-процента по сравнению с предыдущим прогнозом). Но это если считать в фиксированных показателях валют, а динамика валют оказывает на оценки очень существенное влияние, и если учитывать динамику валют, то с точки зрения американского доллара рынок вырастет в 2011 на 9,2% (если евро и йена подешевеют, а юань подорожает).

В число наиболее быстрорастущих рынков в 2011 войдут Казахстан и Украина, но это за счет стартового низкого уровня рекламных расходов на душу населения, существенно ниже российских. Зато доля населения с онлайн-доступом у этих стран выше. Рынок рекламы в целом в России будет расти до 2016 в среднем на 10% в год.

Роль э-коммерции в онлайн-рекламе

Онлайн-реклама глобально вырастет в 2011 году на 12,5% — до $70.9 млрд, и будет расти по 10.6% в год до 2016. Интернет занял в бюджетах большинства компаний уверенное второе место по значимости после телевидения, получив его за счет радио и печати, — объясняют аналитики Magna Global. Хотя рекламодатели-бренды являются ключевыми для долгосрочного роста онлайн-среды, сегодня его сердце — это малые и средний бизнес, а также естественные для этой среды рекламодатели электронной коммерции, в частности Amazon, eBay, японский Rakuten и китайский Taobao. (Хотя для потребителя лучшим выбором могут быть более молодые магазины, например DHgate.) В их бизнесе реализованы практически идеальные замкнутые цепочки от размещения к продаже, которые могут быть полностью учитываемы, анализируемы и оптимизированы. Интернет является для этих рекламодателей основной и единственной средой.

Сложность выделения онлайн-видео

Доля онлайн-рекламы составит в 2011 году 17% всего мирового рынка, а к 2016 вырастет до 21%. В мире онлайн-видео будет более растущим сегментом, чем мобильная реклама, но во многих странах, где платного телевидения мало, граница между онлайн-видео и традиционной телерекламой размыта. В некоторых странах онлайн-видео воспринимается как продолжение ТВ, а в других — как продолжение онлайн-продуктов. Этот сектор вырастет в 2011 на 40% до $4,7 млрд и будет расти по 19,6% в год до 2016 — до уровня $11,4 млрд.

Мобильный интернет - это и веб, и отдельная среда

Развитие мобильного доступа будет как усиливать охват обычного веба, так и создавать отдельную мобильную среду. Мобильная реклама в мире вырастет с $2,7 млрд в 2011 до $6,6 млрд в 2016. Уровни роста будут менее впечатляющими в цифрах, будучи ограниченными сформированным сектором мобильной рекламы в Японии. В остальном основные продажи онлайн-рекламы — это поисковая реклама и баннеры. Поиск вырастет $61,1 млрд в 2016 году с ростом на 11,8% в год. Баннеры (дисплейная реклама) будут расти медленнее — по 6,1% в год, поскольку этот сектор в большинстве стран уже достигает зрелости. На пользу индустрии будут работать фрагментация, позволяющая обслуживать больше рекламодателей, и конкуренция, заставляющая инвестировать в инновационные форматы. Помешает же рынку использование рекламных сетей ради эффективности, которое будет приводить к тому, что больше рекламы будет покупаться на конкретные аудитории, а не на конкретном контенте.

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