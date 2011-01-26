Фантастический рост доходов «Яндекса» — 43%

Главный российский поисковик «Яндекс» объявил предварительные финансовые итоги 2010 года: выручка компании составила 12,5 млрд рублей — она выросла на 43% по сравнению с предыдущим годом. Выросла и доля контекстной рекламы в ней: с 86% до 88% («контекст» отдельно вырос на 45%). Основную долю прочих доходов дает медийная реклама — в 2009 году она давала 11% выручки «Яндекса».