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Фантастический рост доходов «Яндекса» — 43%

Главный российский поисковик «Яндекс» объявил предварительные финансовые итоги 2010 года: выручка компании составила 12,5 млрд рублей — она выросла на 43% по сравнению с предыдущим годом. Выросла и доля контекстной рекламы в ней: с 86% до 88% («контекст» отдельно вырос на 45%). Основную долю прочих доходов дает медийная реклама — в 2009 году она давала 11% выручки «Яндекса».

Гендиректор компании Аркадий Волож объясняет рост двумя тенденциями: оживлением малого и среднего бизнеса после кризиса и перетеканием рекламных бюджетов из других каналов в интернет. Число рекламодателей «Яндекса» в 2010 году возросло на 40%, составив более 180 тысяч. Это показывает, как малый и средний российский бизнес открывает для себя инструменты контекстной рекламы. При этом растет, конечно, и охват портала — до 54 млн в ноябре 2010 года по данным Comscore. Это является как следствием роста числа пользующихся интернетом россиян, так и ростом доли «Яндекса» на поисковом рынке — на 5,2% (до 64,1% в декабре 2010 по данным LiveInternet).
26.01.2011

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