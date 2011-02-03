Медиареволюция
рекламодатели ► рынки ► новости россии
КейсыНовости РоссииНовости мираМненияОбзорные статьиВыступленияИсследованияСобытияПрогнозы
АУДИТОРИЯДемографияГеографияВосприятиеПоведениеФОРМАТЫНосителиМультимедиаМедиа-миксЭффективностьРЕКЛАМОДАТЕЛИРынкиСценарииКреативБрендыАгентстваENGLISH VERSION

Свежее

Доходы мобильных приложений в России выросли на 70% процентов

Блондинка.ру: крупнейшие рекламодатели вынуждены перераспределять бюджеты в пользу наиболее эффективных каналов

Интернет-реклама - 49 долларов в год на человека

Magnum - главное удовольствие

Пользователи делятся знакомым, знакомым

» Все статьи

AAAAAAAAA

Российский контекст в 2010 — пол-миллиарда долларов

Компания eLama, один из российских разработчиков универсальных инструментов размещения контекстной рекламы в нескольких сетях, опубликовала свои оценки российского рынка контекстной рекламы в 2010 году. Общий объем рынка составил 16,3 млрд рублей или $537 млн в пересчете на средневзвешенный годовой курс доллара — это рост на 45% по сравнению с прошлым годом. Эти деньги делятся между тремя главными системами: «Яндекс.Директ», «Бегун» и Google Adwords. Доля «Яндекса» составляет 80% (eLama изменила оценку после публикации - прим. редакции) . Поскольку «Бегун» позволяет размещать через свой интерфейс и AdWords, авторы оценки не могут их разделить.

eLama ожидает продолжения роста в этом году на 20-30% за счет продолжения знакомства рекламодателей с контекстной рекламой, в первую очередь — региональных. Авторы отчета ссылаются на декабрьские данные «Яндекса», согласно которым регионы в контекстной рекламе растут на 72%-98%. Рынок будет как развиваться в сторону автоматизации (в первую очередь — благодаря открытию программного интерфейса «Директа», так называемого API), так и в сторону расширения спектра решаемых задач (от генерации продаж к имиджевым).

03.02.2011

контекст, Яндекс.Директ, eLama

А также

Столичные интернет-пользователи чаще кликают на контекстную рекламу, чем региональные

Темпы роста контекстной рекламы вне конкуренции

Доходы интернет-рекламы установили рекорд

Рынок интернет-рекламы в России вырос на 34% за полгода

Интернет – 10,7% рекламного рынка в России

Рынки

Блондинка.ру: крупнейшие рекламодатели вынуждены перераспределять бюджеты в пользу наиболее эффективных каналов

Интернет-реклама - 49 долларов в год на человека

Фантастический рост доходов «Яндекса» — 43%

Прогноз Magna Global до 2016

Активность в соцсетях требует времени и ресурсов