Российский контекст в 2010 — пол-миллиарда долларов

Компания eLama, один из российских разработчиков универсальных инструментов размещения контекстной рекламы в нескольких сетях, опубликовала свои оценки российского рынка контекстной рекламы в 2010 году. Общий объем рынка составил 16,3 млрд рублей или $537 млн в пересчете на средневзвешенный годовой курс доллара — это рост на 45% по сравнению с прошлым годом. Эти деньги делятся между тремя главными системами: «Яндекс.Директ», «Бегун» и Google Adwords. Доля «Яндекса» составляет 80% (eLama изменила оценку после публикации - прим. редакции) . Поскольку «Бегун» позволяет размещать через свой интерфейс и AdWords, авторы оценки не могут их разделить.