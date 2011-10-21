Интернет-реклама - 49 долларов в год на человека

Известный аналитик Мэри Микер (Mary Meeker) теперь представляет инвестиционную компанию KPCB, но продолжает делать все столь же увлекательные обзоры тенденций интернет-индустрии, в том числе уделяя внимание и ее рекламной стороне. В докладе, сделанном на конференции Web 2.0 Summit, прошедшей 17-19 октября в Сан-Франциско, она оценила разрыв между вниманием пользователей, уделенным интернету и мобильным, и соответствующими рекламными доходами в 20 млрд долларов в США (в прошлом году разрыв составлял 50 млрд, но во всем мире).

Если пересчитать рекламу в интернете на число интернет-пользователей, то получится, что на пользователя в мире приходится 49 долларов США рекламы в год.

При этом время, проводимое пользователями в соцсетях, только в июне 2011 достигло времени, проводимого на порталах (последнее падало), а доля баннеров, размещенных в соцсетях достигла 30%.

Кстати, если отвлечься от рекламы, Микер утверждает, что самых большых прорывов в интернете в ближашее время следует ждать в области звука и музыки. Это – The Next Big Thing.