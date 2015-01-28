Блондинка.ру: крупнейшие рекламодатели вынуждены перераспределять бюджеты в пользу наиболее эффективных каналов

Опрос по заказу агентства «Блондинка.ру» и системы Aori среди представителей 200 наиболее крупных рекламодателей на российском рынке показал, что более половины компаний планируют сокращение рекламных бюджетов.

Масштабное исследование было проведено по заказу агентства «Блондинка.Ру» и системы Aori. Оно основано на данных, полученных непосредственно от сотрудников крупнейших рекламодателей. В опросе приняли участие сотрудники более 200 компаний всех основных отраслей (FMCG, банковская сфера, автопроизводители и т.д.).

Ключевой задачей исследования было выявление влияния изменения макроэкономических факторов на планы и бюджеты конкретных рекламодателей. Результаты исследования показали, что около 61 процента респондентов планируют сокращение рекламного бюджета, 35 процентов оставят бюджет без изменений, но планируют гораздо более активно отслеживать эффективность рекламных каналов и влияние на продажи. Оставшиеся 4 процента компаний никаких изменений в свой бюджет и планы вносить не планируют.



При этом около 40 процентов рекламодателей планируют вносить изменения в распределение бюджетов между каналами. Из них около 7 процентов планируют сокращать затраты на «новые» каналы (RTB и т.п.), 40 процентов планируют сокращение традиционных каналов (наружная реклама, ТВ, радио, печатная пресса), 4 процента планируют сокращение бюджетов на контекстную рекламу, а 14 процентов – на медийную. Около 17 процентов рекламодателей планируют заморозить активности по привлечению новых клиентов и сосредоточиться на удержании старых.

Из числа крупнейших рекламодателей 57 процентов не планируют в 2015 году менять подрядчиков и партнеров по размещению рекламы, 11 процентов респондентов планируют тендеры по всем рекламным активностям, а 19 процентов планируют смену части подрядчиков.

В случае усугубления кризисных явлений в экономике 43 процента рекламодателей планируют активнее перераспределять бюджеты в пользу более продающих каналов (контекстная реклама и т.п.), 31 процент планирует, не сокращая бюджет и не меняя сплит между каналами, заняться оптимизацией размещений по каждому из них. Чуть более 5 процентов респондентов собираются равномерно сокращать расходы по всем рекламным каналам. Наращивать инвестиции в бренд и лояльность в таком случае планируют 17 процентов рекламодателей, а 5 процентов будут увеличивать рекламный бюджет в целом.

Таким образом, при незначительном росте рекламного рынка в 2015 году, мы будем наблюдать активное перетекание бюджетов в наиболее эффективные и «продающие» каналы.

«Блондинка.Ру» (ЗАО) – агентство интернет-рекламы, входит в 5-ку ведущих компаний контекстного рынка России, разработчик собственных инновационных сервисов. Создано в 2008 году. Обслуживает более половины российских и международных компаний из списка ТОП-250 крупнейших рекламодателей Рунета, в том числе Microsoft, Unilever, Сбербанк, Мегафон, Citroen, Ford и многих других. В команде «Блондинка.Ру» около 100 сотрудников – самое большое в России количество сертифицированных специалистов по Яндекс.Директ и Google AdWords и собственный штат разработчиков из 20 человек.

В 2012 году «Блондинка.Ру» запустила на рынок систему Aori для малого и среднего бизнеса, а в 2013 – Marilyn, для рекламных агентств и крупных клиентов.