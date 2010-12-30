Интернет-пользователи покупают онлайн-контент

Pew Research Center опубликовал результаты опроса, проведенного осенью 2010 года среди 755 американских интернет-пользователей. Две трети (65%) участников сообщили, что им приходилось покупать доступ или загрузку какого-либо цифрового контента. Среди самых популярных товаров — музыка и программное обеспечение.

Эти данные могут быть интересны рекламодателям, поскольку характеризуют спрос на различные виды контента. Онлайн-проекты брендов часто включают доступ к премиальному контенту или предлагают контент в качестве призов. Судя по результатам исследования, доступ к музыке будет более существенным стимулом для потребителей, чем, например, приложения. Хотя, разумеется, на готовность потребителей платить за контент влияет не только спрос, но и другие факторы, как то доступность и удобство получения пиратских версий и бесплатных альтернатив. И не всякий контент может быть равно уместен в качестве бонусного. Более того, спрос американских и российских пользователей существенно различается. Например, у нас куда более популярны виртуальные товары в онлайн-играх.

В приведенном списке — доля респондентов, указавших, что они покупали тот или иной цифровой контент:

33% — музыка

33% — софт

21% — приложения для телефона или планшетного компьютера

19% — игры

18% — газетные, журнальные публикации

16% — видео, фильмы, ТВ-шоу

15% — рингтоны

12% — фото

11% — премиум-контент на сайтах, содержащих в то же время и бесплатный контент

10% — электронные книги

7% — подкасты

5% — предметы и инструменты для компьютерных игр

5% — чит-коды для компьютерных игр

5% — доступ к данным на определенных сайтах, например в службах знакомств

2% — контент для взрослых

Еще 6% оплачивали контент, не указанный в списке.

Из тех пользователей, которые покупали цифровые товары в сети, почти половина (46%) приобретала только один или два типа онлайн-контента; 16% — покупали шесть и более различных типов контента.

Что касается метода получения цифровых товаров:

23% пользователей оплачивали подписку,

16% — скачивали конкретный нужный файл,

8% — приобретали доступ к потоковому контенту в реальном времени.

По данным Pew, обычный покупатель онлайн-контента платит за него $10 в месяц. Но наиболее активные потребители покупают куда больше, так что математически средние затраты — аж $47 в месяц. Средняя цена подписки — $12 в месяц, файла — $22 в месяц.