Для сорокалетних банки важнее музыки

Исследователи Pew Internet сравнили онлайн-поведение различных возрастных групп в США. Известно, что молодежь практически поголовно пользуется интернетом и наиболее активна в использовании его новых форматов, в частности, социальных сетей. И рекламодатели, которые предлагают продукты для этой аудитории, активно используют возможности онлайн-продвижения. Однако основной рост интернет-аудитории происходит за счет подключения более взрослых поколений — и их предпочтения в отношении онлайн-сервисов открывают новые медиа-возможности для рекламодателей. Поэтому понимание их поведения важно для определения того, как строить онлайн-кампании, направленные на эту аудиторию. В частности, исследователи Pew Internet обнаружили, что: