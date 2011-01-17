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Для сорокалетних банки важнее музыки

Исследователи Pew Internet сравнили онлайн-поведение различных возрастных групп в США. Известно, что молодежь практически поголовно пользуется интернетом и наиболее активна в использовании его новых форматов, в частности, социальных сетей. И рекламодатели, которые предлагают продукты для этой аудитории, активно используют возможности онлайн-продвижения. Однако основной рост интернет-аудитории происходит за счет подключения более взрослых поколений — и их предпочтения в отношении онлайн-сервисов открывают новые медиа-возможности для рекламодателей. Поэтому понимание их поведения важно для определения того, как строить онлайн-кампании, направленные на эту аудиторию. В частности, исследователи Pew Internet обнаружили, что:

  • пользователи 46-55 лет активнее всех остальных групп бронируют онлайн туристические услуги (вероятно, это связано с повышенной туристической активностью американцев в этом возрасте, и для российской аудитории будет не так);
  • пользователи от 34 до 55 лет активнее других групп посещают государственные сайты (опять же, это вряд ли верно для России, так как отношение к госсервисам и их онлайн-доступность у нас отличается);
  • для любых возрастных групп на первом месте по популярности стоит поиск, а второе занимает медицинская информация;
  • чтение новостей — третья самая популярная активность для всех групп, кроме молодежи 18-33 (у них важнее соцсети и просмотр видео) и самых пожилых людей 74+ (у них третья — покупка товаров);
  • помимо соцсетей и видео, другие преимущественно молодежные активности — интернет-пейджеры и прослушивание музыки;
  • потребители 34-45 лет пользуются банковскими услугами онлайн и досками объявлений чаще, чем слушают музыку.

 

17.01.2011

pew, поколение Х

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