Пользователи делятся знакомым, знакомым

Группа Starcom MediaVest Group Worldwide и сервис ShareThis начали исследовать, как пользователи интернета используют функцию «поделиться» в социальных сетях и на сайтах. Оказывается, 10% всего интернет-трафика, и 31% всего «ссылочного» трафика — именно результат «шеринга». Понимание этой структуры очень важно при проектировании онлайн-кампаний — маркетологам важно знать, какие каналы для этого используются, каким контентом чаще делятся, как это использовать. Это исследование полезно, поскольку в целом данных по теме не хватает.

Базой для этого исследования стала статистика сервиса ShareThis, обрабатывающего 7 млрд нажатий на кнопку «поделиться» на более чем тысяче сайтов, использующих этот сервис. Понятно, что эта статистика охватывает скорее поведение англоязычной аудитории (и в каталоге сервисов, поддерживаемых ShareThis, нет российского лидера «В контакте»). Однако данные все равно можно проецировать на наш рынок, предполагая, что роль «Контакта» у нас аналогична Facebook. Так вот у них «фейсбуку» принадлежит самая большая доля, но не подавляющая.

При этом если взять «пустые» ссылки (те, которыми поделились, но на них никто не нажал), то доля Facebook там выше — 56% (год назад было 45%). Доля же Twitter — всего 8% (раньше было 12%). Впрочем, это понятно, — чем уже сервис, тем активнее и лояльнее его аудитория. По этой же причине число кликов на ссылки в Twitter выше.

Наконец, тот же вывод можно сделать из данных о тематическом делении ссылок: 80% делятся преимущественно ссылками на какую-то одну, интересную им тему. И 70% нажимают на ссылки по какой-то теме. При этом люди реагируют больше на ссылки от знакомых.

Так что, рассчитывая в планировании кампании на «вирусный» эффект, нужно не просто цеплять кнопку «поделиться» где попало, попробовать обеспечить тематическую фокусировку — понять, куда и с какими комментариями пользователи пошлют ссылку так, чтобы получатели были знакомы с ними, и эта тема была интересна и им.