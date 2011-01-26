ФОМ: 46 млн россиян онлайн (22 мобильных, 31 проводных)

«Фонд „Общественное мнение“» провел в ноябре-декабре 2010 года исследование «Мобильный интернет в России», выяснив, что его аудитория составляет около 22 млн человек, то есть 18% населения старше 12 лет. Однако хотя эти цифры и сравнимы с охватом домашнего проводного широкополосного доступа (31 млн человек), но мобильный доступ все еще остается вторичным с точки зрения востребованных в нем сервисов. Впрочем, использование как мобильного интернет, так и интернета вообще, существенно зависит от возраста и места жительства россиян.

Чем старше пользователи — тем меньше они пользуются интернетом вообще, и почти совсем не пользуются мобильным интернетом. Зато для молодежи пользуется интернетом почти по всей стране: в целом 75% россиян 12-35 лет, причем проводным и мобильным — одинаково.

Разница между проводным и мобильным доступом — скорее географическая. Чем дальше пользователи живут от крупных городов — тем меньше они пользуются интернетом, и тем меньше разница в популярности проводного и мобильного интернет-доступа.

Лишь 22% обладателей мобильных устройств считают, что функция интернет-доступа им важна. И используется она для поиска информации (45%), соцсетей (36%) и скачивания музыки (29%).

Еще один фактор, обнаруженный исследователями, — повышение частоты использования Сети: если интернет-аудитория в целом за два года выросла на 43%, то ее активная часть (те, кто пользуется ежедневно) — на 94%. Таких ежедневных пользователей уже 40 млн человек (33% населения старше 12 лет).