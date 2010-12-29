Мобильные устройства завоевывают внимание публики быстрее всего

Обработав данные, полученные разными исследовательскими компаниями, eMarketer оценил, сколько времени посвящали люди тому или иному медиа в период с 2008 по 2010 год.

В совокупности время потребления всех медиа выросло с 10,6 до 11 часов в день. В 2010 году, как и ранее, люди дольше всего смотрели ТВ и видео (онлайн-видео тут не в счет) — не менее 40% от общего «пирога». Доля интернета выросла за тот же период с 21,5% до 23,5%, мобильные устройства подросли с 5% в 2008 до 7,5% в 2010 году (при подсчетах учитывалась любая активность на любых мобильных устройствах).

В 2010 году потребители тратили на просмотр ТВ и видео примерно по 4 часа 24 минуты в течение каждого дня, на интернет — 2 часа 35 минут. Ежедневное использование мобильных устройств занимало 50 минут в день — столько же времени люди уделяли газетам и журналам вместе взятым.

По прогнозу eMarketer, длительность контакта с мобильными устройствами будет продолжать увеличиваться, в основном за счет печатных изданий.

Темпы роста у мобильных устройств намного опережают аналогичные показатели у остальных каналов. Если интернет прибавляет умеренно, но стабильно по 6% в год, то мобильные устройства за последние двенадцать месяцев шагнули на 28,2%.