Лучшие рекламные ролики Youtube 2010 года

В официальном блоге видеопортала Youtube опубликованы шесть рекламных видеороликов, которые в 2010 году там смотрели больше всего — их отобрали сотрудники и корреспонденты портала в рекламной индустрии. Это часть проекта «The year in review», где показаны самые значимые ролики и события 2010 года по месяцам.

Запах настоящего мужчины

Первое место занял ролик Old Spice с Исаей Мустафой (Isaiah Mustafa), обращенный к воображаемой женской аудитории: «если ваш мужчина не такой как я, то он хотя бы может пахнуть как мужчина». Ролик набрал уже 28 миллионов просмотров на текущий момент! Это видео по сути совершенно телевизионное и берет качеством креатива и исполнения. Однако его популярность и в онлайне была так высока, так что он стал таким же лидером в 2010, как в 2006 роликом года был Dove Evolution (также телевизионный по сути, но сверхпопулярный и в интернете). Разумеется, популярность отразилась и тут: на Youtube есть множество пародий, как любительских, так и профессиональных. И сам бренд сделал интересный интерактивный проект — актер из ролика отвечал в видео на вопросы, заданные ему через Twitter.

В России тема настоящего мужчины Old Spice была развита в другом, менее любопытном направлении — проводился конкурс роликов и сценариев для них. Результаты были не столь впечатляющими.

Футбол и будущее

На второе место рецензенты Youtube поставили ролик Nike «Write the future» к Чемпионату мира по футболу 2010 года. Снятый на эпическую музыку, он показывал идею, как секунда в матче может повлиять на будущее. Портал утверждает, что у этого ролика было 22 млн просмотров (редакции найти такой ролик не удалось — может быть, это число получилось суммированием по множеству копий). Однако отражения этой кампании были заметны в вирусных видео. Блог Youtube утверждает, что с этим роликом Nike убедил многих пользователей, что они вообще спонсоры Чемпионата, хотя это на самом деле было не так.

Командуй роликом

Третье место занимает интерактивный ролик Tipp-Ex, о котором мы уже рассказывали, — в нем охотник выполняет команды пользователя (что ему сделать с медведем). Авторы не изобрели этот прием, он применялся уже не раз, но эта версия была очень популярна: более 14 млн просмотров на текущий момент. Возможно, популярности добавила аббревиатура NSFW в заголовке ролика: она расшифровывается not safe for work и обычно обозначает какую-то непристойность, которую не стоит открывать на офисном компьютере.

Видеоквест

Четвертое место занял ролик новозеландской пиццы, которая будет доставлена, даже если город захватят зомби. Это целый видеоквест, мы тоже о нем писали. Более 2,5 млн просмотров на текущий момент.

Коммерческий рэп и фальшивое ретро