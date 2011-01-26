Рынок локальных скидок вырастет до 10 млрд к 2015

Одно из самых горячих направлений, связанных с интернет-рекламой, — это вовсе не онлайн-видео или мобильные, а локальные предложения. Сервис Groupon сначала набрал вирусную популярность и попал в выпуски новостей за счет своей идеи: потребители, собравшись группой, получали оптовые скидки на различные товары или услуги. Менеджеры «Групона» договаривались с поставщиками и выставляли предложение на сайт и в рассылку проекта — скидку в 30-50% можно было бы получить, если бы набралось определенное количество покупателей. Заинтересованные потребители давали данные своих кредитных карт, и если критическая масса набиралась, то сделка происходила: сервис списывал с карты деньги и давал распечатать купон для оплаты сервиса или товара.

Сейчас у проекта столько пользователей, что вопрос, наберется ли критическая масса, больше не стоит — скорее наоборот, вопрос в том, успеет ли потребитель воспользоваться спецпредложением, пока все купоны в рамках скидки не распроданы. Как рассказывали время от времени обиженные поставщики услуг, условия, которые предлагали им менеджеры Groupon, были весьма жесткие — при цене купона до 10 долларов сервис вообще ничего не платил поставщику, предлагая рассматривать затраты на обслуживание этих потребителей как маркетинговую услугу (неизвестно, впрочем, насколько это были достоверное сообщения, и был ли такой подход стандартным). Официальных цифр о продажах сервиса нет, но неофициальные оценки — 2 млрд долларов США в 2011 году. Возникло множество аналогов проекта — например, LivingSocial. В каждом крупном серероамериканском городе «групонообразных» сервисов наберется как минимум пяток. На сайте Groupon.com предлагается выбор 29 стран, но Россия в их число не входит (хотя существует Groupon.ru).

Аналитики финансовой компании Needham & Company оценивают , что рынок локальных спецпредложений в 2010 году составил в 858 млн долларов в США и 687 млн в других странах, и в ближайшие 5 лет будет расти со средней скоростью 45% в год, превысив 10 млрд в 2015.

Однако следует заметить, что вряд ли такой рост будет обеспечен в рамках бизнес-модели Groupon, где по сути нет ни социального графа, ни сообщества, ни технологий, определяющих локальную и контекстную релевантность предложений. Скорее стоит ожидать, что рост будет связан с мобильными сервисами, использующими и социальный граф, и гео-локационные возможности, например, FourSquare и ему подобными. Хотя конкретно FourSquare пока уделяет не так много внимания торговым предложениям, тем не менее, локальные предложения должны быть связаны с картами и геолокацией. Локальная реклама должна так же открыть новый крупный сектор рекламодателей, как контекстная реклама сделала в отношении малого и среднего бизнеса.