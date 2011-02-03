Social Media Conference 14 февраля в Санкт-Петербурге

Конференция по социальным медиа, прошедшая в ноябре прошлого года в Москве, теперь перенесется в Санкт-Петербург. В конференции принимают участие представители клиентов, социальных сетей, а также специализированных агентств. На сайте конференции www.smconf.ru можно голосовать за доклады, хотя указано, что оргкомитет отбирает темы сам и может лишь учитывать результаты онлайн-голосования. Судя по рейтингу, участников больше всего интересует, с одной стороны, способы оценки качества присутствия бренда в соцсетях и эффективность вирусных кампаний, а с другой — как ты вызвать аллергии у пользователей и в целом избежать ошибок.

Всего 14 февраля в гостинице Holiday Inn выступят более 25 докладчиков, которые поговорят и о специфике местного рынка. Основной упор будет сделан на конкретные методики работы в соцмедиа. Среди докладчиков: