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Social Media Conference 14 февраля в Санкт-Петербурге

Конференция по социальным медиа, прошедшая в ноябре прошлого года в Москве, теперь перенесется в Санкт-Петербург. В конференции принимают участие представители клиентов, социальных сетей, а также специализированных агентств. На сайте конференции www.smconf.ru можно голосовать за доклады, хотя указано, что оргкомитет отбирает темы сам и может лишь учитывать результаты онлайн-голосования. Судя по рейтингу, участников больше всего интересует, с одной стороны, способы оценки качества присутствия бренда в соцсетях и эффективность вирусных кампаний, а с другой — как ты вызвать аллергии у пользователей и в целом избежать ошибок.

Всего 14 февраля в гостинице Holiday Inn выступят более 25 докладчиков, которые поговорят и о специфике местного рынка. Основной упор будет сделан на конкретные методики работы в соцмедиа. Среди докладчиков:

  • Роман Челюскин (LiveJournal, шеф-редактор),
  • Юлия Трушина (консультант по коммуникациям в social media),
  • Гайдар Магдануров (Microsoft, эксперт по веб-технологиям),
  • Андрей Бузина (генеральный директор «Smetana»),
  • Влад Титов(генеральный директор «Вовлекай.ру»,
  • преподаватель «Академии Интернет Рекламы»),
  • Федор Вирин("НЛО Маркетинг«, совладелец),
  • Людмила Булавкина (Odnoklassniki.ru, директор по маркетингу),
  • Александр Смирнов (директор по развитию «Ашманов и партнеры»).
03.02.2011

социальные сети, Social Media Conference

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