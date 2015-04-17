Доходы мобильных приложений в России выросли на 70% процентов

Согласно данным исследования IDC и AppAnnie, рост доходов мобильных приложений в России находится примерно на том же уровне, что в прочих ключевых странах. В России это - 70%, как в США. Как замечают авторы исследования, загрузки аппов в России, Бразилии и Индии показывают существенный рост, но общие доходы от них до сих пор отстают.

Доля доходов владельцев аппов от рекламы в них выше по сравнению с платежами через апстор сильно зависит от страны. Лидеры с рекламной стороны - Индия и Великобритания (30% и 32% через апстор), а Россия на втором месте с конца по монетизации аппов рекламой - у нас через апстор 77% (больше только в Японии - 81%).

К 2018 году мобильная реклама в приложениях должна вырости в мире на 220%, а в мобильном вебе - 160% дисплейная реклама и 230% поисковая реклама. В то время как рост обычной веб-рекламы практически исчерпан - менее 10% за четыре года.